В РФ "частичная" мобилизация продолжает поспешно заставлять тысячи россиян поступать на военную службу. Однако, вряд ли таким образом Кремлю удастся создать эффективную боевую силу. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Аналитики отмечают, что часть мобилизованных будет проходить 1-2 месяца обучения. Все остальные могут получить еще меньше времени на подготовку. В ISW указывают, что среди призванных много тех, кто старше 50 лет и имеет серьезные заболевания. Кроме этого, специалисты, опираясь на видео из соцсетей, которые были обнародованы 24 сентября, заключили, что мобилизованные получают ржавое стрелковое оружие, непригодное для службы. Из тех же роликов также понятно, что призванные мужчины обладают низким моральным духом. Более того, они недисциплинированы и неуправляемы. Напомним, военный эксперт Владислав Селезнев пояснил, что оглашение частичной мобилизации в РФ существенно не повлияет на ход ее войны против Украины. Кстати, советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что в Украине в ряды ВСУ можно призвать еще 5,5 миллиона человек. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.