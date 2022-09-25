Российские оккупанты вывели три надводных и один подводный носитель "Калибров" в Черное море. Опасность ракетных ударов по украинским городам выросла. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". "На боевом дежурстве вдоль крымского побережья находятся 3 надводных и 1 подводный носители высокоточного оружия суммарным залпом 28 крылатых ракет "Калибр", — отметили военные. Остальные группировки вражеского флота в количестве 12 кораблей по-прежнему маневрируют в безопасном районе, без попыток приближения к подконтрольной Украине территории. В ОК "Юг" подчеркнули, что угрозы ракетных ударов, атак дронами-камикадзе и ракетно-артиллерийских обстрелов по районам в зоне достижения соответствующего вражеского оружия остаются актуальными. "Не пренебрегайте собственной безопасностью, будьте бдительны и сознательны. По алгоритму действий при сигналах воздушных тревог действуйте четко и оперативно", — добавили наши воины. Напомним, украинская авиация и артиллерия 24 сентября мощно атаковала российских кафиров на южнобугском направлении. ВСУ уничтожили десятки живой единиц силы и техники противника. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.