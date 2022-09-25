Украина продолжает работу над тем, чтобы вернуть всех своих людей из российского плена. Обменный фонд есть и постоянно пополняется. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя пресс-службы Главного управления разведки Андрея Юсова в эфире телемарафона. "Украинцев нужно освобождать. И Украина над этим работает. И Координационный штаб над этим работает. Поэтому без перерыва, после обмена (21 сентября – ред.), после возвращения, параллельно уже идет подготовка к последующим обменам", — сказал спикер. Юсов подчеркнул, что Украина будет возвращать всех своих людей. По его словам, обменный фонд уже есть и постоянно пополняется. "Герои ВСУ на востоке и юге делают все возможное, чтобы пополнить обменный фонд. Украине есть о чем говорить и кого требовать вернуть", — добавил он. Напомним, что в рамках масштабного обмена пленными с РФ удалось уволить 215 украинских защитников. Все детали о том, как произошел этот обмен – читайте в материале РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.