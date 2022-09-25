Украинская авиация и артиллерия 24 сентября мощно атаковала российских кафиров на южнобукском направлении. Наши воины уничтожили десятки единиц живой силы и техники противника. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". Военные отмечают, что пилоты отработали пять ударов по двум системам противовоздушной обороны в Херсонском и Каховском районах и трем районам сосредоточения вооружения и техники в Бериславском районе. В свою очередь ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 266 задач, в том числе усилив огневой контроль в районе Каховской ГЭС, где оккупанты пытаются налаживать переправы. Кроме этого, ВСУ ослабили вражескую армию на три пункта управления вдоль линии фронта, а также поразили месторасположение Росгвардии в Херсоне и подавили один из опорных пунктов противника в районе Брода Давида. По подтвержденным результатам, оккупанты потеряли: 57 солдат; 2 гаубицы "Мста-Б" и еще одну 122-ех мм; самоходную артустановку "Гвоздика" и самоходную гаубицу "Акация"; реактивную систему залпового огня "Град"; 2 командно-штабные машины; 19 единиц другой автобронетехники. "Враг продолжает воздушную разведку и попытки атак с помощью беспилотных летательных аппаратов. Два разведчика типа "Орлан-10" уничтожены в Бериславском районе Херсонской области и в Баштанском районе Николаевской области. В соседнем Николаевском районе сбит дрон-камикадзе "Шахид-136", — указали в ОК "Юг". Наши воины добавили, что еще были уничтожены три склада вражеских боеприпасов в Баштанском, Херсонском и Бериславском районах. Напомним, ВСУ нанесли удар по российским оккупантам в Новой Каховке. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.