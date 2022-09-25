В Одессе утром 25 сентября прогремела серия взрывов. В небе над городом видны и слышны дроны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное. Журналисты пишут, что была объявлена воздушная тревога. По данным СМИ, системы оповещения сработали около 07:00 часов, а уже через несколько мгновений раздалась серия взрывов. "В небе видны и слышны дроны", — добавляют корреспонденты. Отметим, что граждане должны немедленно пройти до укрытия, как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться, пока не появится информация об отбое опасности. Напомним, в ночь на 25 сентября оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате атаки врага ранения получили три человека. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.