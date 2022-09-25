В Польше решили сформировать новую группировку, которая войдет в состав войск терробороны. Его задачей будет охрана государственной границы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ. Отмечается, что польский министр национальной обороны Мариуш Блащак 24 сентября утвердил концепцию создания Компонента обороны границы. Речь идет о 10 военных батальонах в четырех пограничных воеводствах — Подлясском, Варминско-Мазурском, Люблинском и Подкарпатском. Задачей этих подразделений будет поддержка Пограничной службы. "Учитывая, что на нас снова могут напасть с большей силой, я решил принять концепцию создания КОР в составе войск территориальной обороны", — сказал глава Минобороны. Блащак подчеркнул, что в Украине идет война, а Польша ранее столкнулась с гибридной агрессией со стороны Беларуси, апогей которой имел место осенью прошлого года. Он подчеркнул, что нужно отдавать себе отчет: "Эта гибридная агрессия против Польши не прекратилась, и в Кремле могут использовать сложную ситуацию в Северной Африке и на Ближнем Востоке, чтобы снова направить людей из этих регионов на белорусско-польскую границу". Напомним, Польша оснастит 18 механизированную дивизию, расположенную на востоке страны, американскими танками Abrams и вертолетами Apache, чтобы создать на границе непреодолимый барьер. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.