Украинские военные продолжают наносить мощные удары по российским оккупантам в Херсонской области. Наши воины 25 сентября атаковали позиции врага в Новой Каховке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Оперативный ВСУ". В Telegram-канале обнародовали видеозапись, на которой видно, как в результате работы Вооруженных сил Украины по захватчикам разрываются снаряды и раздаются мощные звуки взрывов. "Новая Каховка. Рашисты получают подарки", — отметили в "Оперативном ВСУ". Напомним, в российском городе Курск вечером 24 сентября раздались взрывы. Звуки были слышны в районе аэропорта, туда отправились пожарные. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.