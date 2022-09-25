Погода в Украине сегодня, 25 сентября, несколько улучшится. Осадков в большинстве регионов не ожидается. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в Украине переменная облачность. Без осадков, лишь ночью на севере Левобережья, днем в Закарпатье местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. В Укргидрометцентре предупреждают, что в западных Житомирской и Винницкой областях поверхности грунта ожидаются заморозки 0-3°. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +3+7 градусов, днем +13+16; на западе ночью +3+8, а днем +15+17 градусов; в восточных областях ночью +5+8 градусов, днем +13+16; на юге страны ночью +6+9, а днем +17+20 градусов; в центральных областях ночью +3 +7 градусов, днем +14 +17. Сегодня в столице переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +5+7, а днем +14+16. Напомним, ранее синоптики предупреждали о заморозках в Украине. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.