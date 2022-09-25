Президент Владимир Зеленский заявил, что около полусотни украинских воинских частей получили почетное отличие "За мужество и отвагу". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства. "Сегодня (24 сентября – ред.) я присвоил почетное отличие "За мужество и отвагу" трем нашим бригадам", — отметил он. Зеленский рассказал, что говорится о: 1-ю отдельную танковую Северскую бригаду; 40-я отдельная артиллерийская бригада; 57-я отдельная мотопехотная бригада. Президент указал, что с начала полномасштабного вторжения России бойцы 1-й отдельной танковой бригады достойно и мужественно выполняли поставленные задачи. Сначала на Черниговском направлении, а сейчас – в самых горячих точках юга и востока Украины. "За полгода более тысячи воинов этой бригады отмечены наградами", – сказал глава государства. Он отметил, что подразделения 40-й отдельной артиллерийской бригады защищают Украину в Харьковском направлении. "Доказанные потери российской армии от огня этой нашей бригады дают понять всем оккупантам, что врагу на нашей земле места нет и не будет", — подчеркнул Зеленский. По словам президента, 57-я отдельная мотопехотная бригада за этот месяц отметилась хорошими результатами на юге Украины — уволен ряд населенных пунктов в Херсонской области. В период полномасштабного вторжения РФ в этой бригаде три воина отмечены орденом "Золотая Звезда" и 275 военнослужащих получили государственные награды. "Кстати, с момента начала такой награды для наших военных подразделений, а была она начата в мае этого года, уже 46 воинских частей отмечены за мужество и отвагу. Из них 38 воинских частей ВСУ, четыре воинские части ГНСУ, четыре воинские части Нацгвардии" , – добавил украинский лидер. Напомним, авиация и артиллерия Украины 24 сентября мощно атаковала российских кафиров на южнобугском направлении. Наши воины уничтожили десятки единиц живой силы и техники противника. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.