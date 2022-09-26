В освобожденном от российских кафиров Изюме Харьковской области примерно через неделю возобновят электроснабжение. Затем в городе появится и вода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя изюмского городского головы Владимира Мацокина. "Свет – ждать не меньше недели, газ – оптимистичные прогнозы по частному сектору. Уже работает "Новая почта", пока мобильно. Будет электричество – будет вода, заработают банки, банкоматы", – отметил чиновник. Мацокин также проинформировал, что Изюм ждет мобильных бригад Укрпочты по выдаче пенсий. Лекарство можно получить в центральной городской больнице бесплатно, по назначению врача. "К работе в городе готовы 2 аптеки", — добавил заместитель мэра. Напомним, российские войска во время оккупации Харьковской области разрушили Изюм и окрестные села. Украинские защитники показали, как выглядит город после увольнения. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.