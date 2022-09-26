Президент России Владимир Путин готов применить ядерное оружие в войне против Украины, но есть ряд сдерживающих его факторов. Об этом в интервью сказал полковник запаса ВСУ и военный аналитик Сергей Грабский. "Конечно, готов (применить ядерное оружие — ред.). И планы на применение у него есть. Но, кроме желания, еще нужно учитывать возможность и сдерживающие факторы. Возможности есть, но они технически ограничены. А сдерживающие факторы — это и мировой" влияние и мониторинг и т.д.", — пояснил эксперт. В качестве примера Грабский напомнил о ситуации с миссией МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Россияне блокировали допуск международных инспекторов на станцию, но после того, как появилась информация о потере связи с датчиками контроля радиации, миссию быстро согласовали. "Поэтому у него (Путина — ред.) есть желание, есть планы применения ядерного оружия, но вероятность его практического применения остается очень малой, хотя она есть", — отметил он. Кроме того, россияне могут столкнуться с определенными проблемами. По словам Грабского, для ядерного удара нужно провести целый комплекс мер, которые, во-первых, сложно скрыть от других. "Во-вторых, для этого нужно иметь необходимое количество и качество специалистов. Плюс, эти заряды продуцировал Советский союз, они несколько устаревшие. Поэтому использование каждого заряда в таких условиях требует очень тщательной подготовки и привлечения большого количества специалистов, сил и средств. И с этим может быть проблема", – резюмировал эксперт. Напомним, на этой неделе Путин пригрозил применить ядерное оружие для "защиты России", отметив, что "это не блеф". После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс жестко отреагирует на применение ядерного оружия со стороны РФ. Также, по данным американских СМИ, администрация президента США приватно предупредила Россию о последствиях ядерного удара. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.