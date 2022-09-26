Новая неделя в Украине с сегодняшнего дня, 26 сентября начнется с дождей, но не повсюду. При этом в южных регионах днем до +22 тепла. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в Украине облачно с прояснениями. Ночью без осадков, но утром и днем дождь, его прогнозируют в западных и северных областях, на остальных территориях без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +6+9 градусов, днем +13+16; на западе ночью +7+10, а днем +13+15 градусов; в восточных областях ночью +6+9 градусов, днем +15+18; на юге страны ночью +10+13, а днем +20+22 градусов; в центральных областях ночью +6+9 градусов, днем +14+17. Погода в Киеве Сегодня в столице облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +8+10 градусов, а днем +12+14. Напомним, ранее синоптики назвали дату потепления в Украине. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.