Российские оккупанты в ночь на 26 сентября атаковали Одесскую область тремя дронами-камикадзе. Один беспилотник удалось сбить силам ПВО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". "Два дрона попали в объект военной инфраструктуры", — отметили наши воины. В результате удара возник масштабный пожар, который привел к детонации боеприпасов. Гражданское население эвакуировали из опасной зоны. В ОК "Юг" указали, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Пока огнеборцы пытаются потушить пламя. Спасательная операция продолжается. Напомним, 25 сентября ВСУ уничтожили иранский дрон-камикадзе. Также мы писали, что, по данным Оперативного командования "Юг", Россия не может использовать иранские БПЛА по всей территории Украины из-за ограниченной дальности их полета. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.