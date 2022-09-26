Около 1,5 миллиона украинских граждан, большинство из которых — женщины и дети, находятся на территории РФ без возможности вернуться домой. Родные не могут с ними установить связь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной во время мероприятия на полях Генассамблеи ООН. "Сегодня как никогда важно использовать все имеющиеся международные инструменты защиты основных прав человека и удвоить наши совместные усилия, чтобы не допустить насильственной эксплуатации украинских граждан", — отметила чиновник. Стефанишина подчеркнула, что еще до начала полномасштабной войны Украина была интегрирована в европейские механизмы предотвращения торговли людьми, а сегодня интенсифицирует сотрудничество с институтами ЕС по противодействию подобным преступлениям. Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что Украине пока удалось вернуть из России всего 51 ребенка. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.