Глава Кремля Владимир Путин не приложил никаких усилий, чтобы подготовить население России к войне и мобилизации. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Аналитики отмечают, что до 24 февраля российские чиновники и пропагандисты неоднократно высмеивали идею вторжения в Украину. После начала полномасштабной агрессии сам Путин упорно продолжал называть войну "специальной военной операцией" и не создавал в РФ информационных условий для подготовки населения к мобилизации. "Промахи Путина в этом отношении особенно важны, поскольку на российской земле нет ни украинских войск, ни войск НАТО, также нет угрозы вторжения в РФ. Сейчас не 1812, 1914 или 1941 год, и факторы, способствовавшие мобилизации населения тогда, просто отсутствуют в войне против Украины, как бы Путин ее ни представлял своему народу", — подчеркнули в ISW. Условий для эффективной мобилизации нет Специалисты также указывают, что вооруженные силы России не создавали условий для эффективной мобилизации, по крайней мере, с 2008 года и не формировали резервные силы, необходимые для мгновенного призыва. Быстрых решений этих проблем нет. "Процесс мобилизации будет безобразным, качество резервистов низкое, а их мотивация воевать, вероятно, еще хуже", — убеждены в Институт изучения войны. Аналитики добавляют, что проблемы, подрывающие усилия Путина по мобилизации россиян, настолько глубоки и фундаментальны, что он не сможет решить их в ближайшие месяцы, а возможно и годы. "Эта мобилизация не повлияет на ход войны в 2022 году и, вероятно, не окажет драматического влияния на способность России поддерживать нынешний уровень усилий в 2023 году", — подытожили в ISW. Напомним, 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил мобилизацию в РФ, что привело к протестам. Больше всего людей на улицы вышли в Дагестане. Президент Украины Владимир Зеленский призвал обитателей региона бороться против преступного призыва. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.