Российские оккупанты в ночь на 26 сентября обстреляли ракетами Запорожья. В результате атаки врага были повреждены жилые дома. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева. "Ночью Запорожье снова потерпело ракетный удар", — проинформировал чиновник. Куртев рассказал, что в результате вражеского обстрела были повреждены жилые дома — вылетели окна, а также пострадали образовательное учреждение и заведение здравоохранения. Кроме того, поврежден гаражный кооператив. Там произошел пожар, пострадали автомобили. Напомним, 25 сентября россияне ракетами обстреляли Запорожье. В городе зафиксировали около 10 "прилетов", получили ранения гражданские. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.