Украинский народ перехитрил президента РФ Владимира Путина. Кремлевский диктатор допустил стратегическую ошибку, когда решился на вторжение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, обнародованное CNN. "Он (Путин — ред.) совершил стратегическую ошибку, ворвавшись в Украину. Я думаю, что украинцы его перехитрили. Мы видели, как украинцы продолжают сопротивляться российскому наступлению", — сказала политик. Глава британского правительства отметила, что кремлевский диктатор не ожидал столь мощной реакции свободного мира на полномасштабную агрессию РФ. Кроме этого, Трасс уверена, что Путин отдал приказ о немедленной военной эскалации — проведении "долевой" мобилизации — "потому что не побеждает". Напомним, аналитики ISW заявили, что процесс мобилизации в РФ подрывают фундаментальные проблемы, которые Путин не сможет решить. К слову, президент Владимир Зеленский проинформировал, что у Украины есть положительные результаты сразу на нескольких участках фронта. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.