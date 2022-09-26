Соединенные Штаты имеют четкий план действий в случае применения Россией ядерного оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена в интервью CBSNews. "Мы очень четко говорили с россиянами публично и частно, чтобы они прекратили болтать о ядерном оружии", — сказал чиновник. На вопрос, контактировал ли Белый дом с Кремлем по поводу угрозы ядерной войны, Блинкен ответил: "Да. Очень важно, чтобы Москва услышала от нас и узнала от нас, что последствия будут ужасными. И мы очень четко дали это понять". По словам главы Госдепа, "у Путина есть четкий выход из войны, которую он начал, — это положить ей конец. Если Россия прекратит воевать — закончится война, если прекратит Украина — закончится Украина". Блинкен отказался поделиться подробностями о том, как Вашингтон среагирует на применение ядерного оружия. Однако отметил, что у администрации США есть план. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ядерные угрозы Путину. По его словам, они могут быть правдивыми, но сейчас мировое сообщество помогает не допустить этого. К слову, европейские и американские политики разрабатывают экстренные планы на случай, если российский диктатор нанесет ядерный удар. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.