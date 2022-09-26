На юге Йемена военные провели антитеррористическую операцию, в ходе которой уничтожили 24 боевика группировки "Аль-Каида". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua. "Войска совершили рейды в опорные пункты террористической группировки "Аль-Каида" в разных районах провинции Абьян. Ликвидировано 24 террориста", — указывают СМИ. Отмечается, что 24 сентября армия приступила к новой фазе антитеррористической кампании, направленной на вытеснение боевиков с территории провинции. Проправительственные силы, поддерживаемые Саудовской Аравией, продолжили свои операции против боевиков и в других южных районах Йемена. Напомним, в августе США провели контртеррористическую операцию, в ходе которой ликвидировали лидера "Аль-Каиды" Аймана аль-Завахири.