Присутствие страны-агрессора, каковой является Российская Федерация в Совете Безопасности ООН является неуместным. В то же время правовой механизм исключения РФ из Совбеза ООН остается неясным.

Об этом в интервью Guildhall заявил член Палаты Представителей парламента Великобритании сэр Роджер Гейл.

«На мой взгляд присутствие в Совете Безопасности ООН страны-агрессора, в данном случае России, с правом вето, является абсолютно неуместным», — заявил политик.

«В то же время непонятно, каков юридический механизм исключения России из Совета Безопасности ООН, так как хотя россияне и не придерживаются международных норм, мы придерживаемся. Ситуация нелепая и неуместная, но изменить ее – совсем другой вопрос», — подытожил Роджер Гейл.

24 сентября американские конгресмэны, представители как Республиканской так и Демократической партии обратились к президенту США Джозефу Байдену с призывом инициировать исключение РФ из Совбеза ООН.

Также 23 сентября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна выступает за отмену права вето в системе Совета безопасности ООН.

