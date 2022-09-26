Гороскоп с 26 сентября по 3 октября 2022 года расскажет, каким знакам Зодиака сильно повезет с деньгами и успехом в этот период. Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака. Рак Молодой месяц пройдет в доме семьи и касается вашей недвижимости. Благоприятное повышение безопасности жилья, перестановок, обновления домашней обстановки. Возможна смена места жительства или переезд в другую квартиру. При этом актуализируются вопросы наследия, алиментов и дел с родственниками или партнером. Дева В доме финансов и собственных талантов пройдет молодой человек в Дев. Возможно, вы запустите рекламу на свои услуги и начнете свой проект в соцсетях, где будете зарабатывать на рекламе. Неделю и месяц вы проведете в раздумьях, где взять деньги и как заработать еще больше Но следует помнить, что могут быть чрезмерные затраты на детей, развлечения, обучение или неудачные спекуляции. Водолей Молодой месяц в доме путешествий, эмиграции, обучения и судов. На днях можно ожидать гостей издалека. Хорошее время для обращения в различные государственные инстанции, социальные ведомства, юридические конторы, общественные структуры, в том числе и международные комитеты и организации. При этом могут быть неприятности за границей или нерешенные там дела, вынужденный отъезд или эмиграция, опасность судебного преследования и неприятное известие издалека. Также читайте полный прогноз для всех знаков Зодиака в неделю. Кроме того, мы писали, какие знаки Зодиака совсем скоро ждут приятные изменения в жизни.