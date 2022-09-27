Чехия временно возобновит работу пограничного контроля на границах со Словакией. Решение было принято из-за нелегальной миграции. Об этом заявил премьер-министр Петр Фиала, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Чешские новости". Пограничный контроль будет возобновлен с четверга, 29 сентября. Ограничение будет действовать столько, "сколько это потребуется". "Чтобы предотвратить риски, связанные с нелегальной миграцией, мы приняли решение временно восстановить контроль на государственной границе со Словакией", — сказал премьер Чехии Петр Фиала. Чехия является транзитной страной для нелегальных беженцев, стремящихся попасть в Западную Европу. В последние недели СМИ регулярно информируют о задержаниях в восточных районах республики на границе со Словакией групп беженцев. Напомним, президент Чехии Милош Земан заявил, что страна должна принять убегающих от мобилизации граждан России. Такие россияне, по его мнению, не представляют угрозы безопасности страны. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.