Российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха. оккупанты попали в объекты инфраструктуры. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются. "Важно! Соблюдайте меры предосторожности! Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, находитесь в укрытиях. Есть риск повторных атак", — написал Старух. Обновлено 06:25 В результате вражеской атаки по Запорожью произошел пожар. К сожалению, есть пострадавшие. Напомним, российские оккупанты дважды за ночь обстреляли Николаев. Прилеты были в разных районах города. Вечером 26 сентября оккупанты снова атаковали иранскими дронами Одесскую область. Силы ПВО сбили три беспилотника. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.