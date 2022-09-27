Наличный курс доллара продолжает рост из-за психологических факторов. Валютный рынок и дальше будет оставаться под влиянием новостей о попытках России забрать новые территории. Об этом рассказал старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович. По его словам, на рынке продолжат превалировать нервозность и психологические факторы. "Настроения населения ухудшились после объявления Россией референдумов на оккупированных украинских территориях, а также мобилизации. НБУ в очередной раз подчеркнул на прошлой неделе, что, несмотря на рост дисбалансов на рынке, он не намерен в ближайшее время пересматривать официальный курс гривны", — отметил Котович. . Он отметил, что Нацбанк считает нынешний уровень резервов достаточным для сглаживания текущих дисбалансов. И пересмотр официального курса пока не ожидается. В то же время, попытки НБУ обеспечить приток наличной валюты оказались недостаточными из-за усиления негативных настроений на фоне военной эскалации. В частности, только в прошлый понедельник НБУ продал почти 100 млн долларов, но это не удовлетворило спрос в кассах банков. Большинство из них пока не продают наличные доллары, а используют исключительно для возврата депозитов. За прошлую неделю курс гривны в кассах 10 крупнейших банков ослаб с 39,4-40.4 до 40,6-41,6 гривен за доллар. Кроме того, после длительной паузы часть крупных банков подняла курсы карт: гривна для карт ослабла с 36,7-37,37 до 36,75-37,57 гривен за доллар. На межбанке спрос на валюту вырос, что привело к увеличению интервенций НБУ до 737 млн долларов – наибольшего объема со второй недели июля. Напомним, ранее РБК-Украина публиковала прогноз того, что будет с курсом доллара в ближайшее время. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.