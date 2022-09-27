Сегодня, 27 сентября, в Украину возвращаются дожди и небольшое потепление. В некоторых областях ожидается до +22 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня мелкие дожди прогнозируются на юге и западе нашей страны. В центральных регионах — значительные осадки, а в Сумской, Харьковской и Полтавской областях зальют сильные ливни. На остальной территории ожидается сухая погода. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +8+11 градусов, днем +12+15; на западе ночью +7+11, а днем +14+19 градусов; в восточных областях ночью +10+12 градусов, днем +17+20; на юге страны ночью +12+14, а днем +20+22 градуса; в центральных областях ночью +9+13 градусов, днем +15+19. Погода в Киеве В столице и Киевской области пройдут дожди. Ветер юго-восточный до 12 м/с. Ночью столбики термометров покажут +9+11 градусов. Днем воздух прогреется до +14+16 градусов. Напомним, ранее синоптики спрогнозировали погоду на рабочую неделю. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.