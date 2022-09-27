Российские оккупанты дважды за ночь обстреляли Николаев. Прилеты были в разных районах города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Александра Сенкевича. Пока известно о повреждении ряда гражданских объектов, в том числе жилых домов и магазинов, а также сети водопровода. "Прошу всех быть максимально осторожными! Не публикуйте в соцсетях адреса прилетов! Больше информации сообщу вам через несколько часов", — написал Сенкевич. Напомним, вечером 26 сентября оккупанты снова атаковали иранскими дронами Одесскую область. Силы ПВО сбили три беспилотника. 25 сентября россияне ночью обстреляли Николаев. В результате ударов были повреждены жилые дома, есть попадание в водопровод. Кроме того, украинские бойцы сбили дрон-камикадзе Shahed-136, которым россияне пытались атаковать город. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.