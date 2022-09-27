27 сентября ежегодно в Украине православная церковь отмечает Воздвижение Креста Господня. Этот праздник относится к 12 большим праздникам Восточной Церкви и имеет один день предпраздника и 7 дней на праздник. Обо всех традициях и запретах этого праздника, читайте в материале Styler. В канун праздника в церквях и храмах посреди зала устанавливается крест. Под ним совершаются Всенощное бдение и литургия, а в день торжеств верующие целуют святыню и проходят обряд помазания освященным маслом, маслом. В день праздника принято соблюдать пост в знак уважения к скитаниям и мучениям Христа. Из-за того, что торжество традиционно совпадает с уборкой урожая капусты, на стол часто подают пироги с ней. А вот мяса и рыбы среди праздничных блюд не должно быть. Вспоминая чудодейственные свойства Животворческого Креста, верующие молятся за исцеление недугов, даже считающихся неизлечимыми. Многие просят об освобождении от хронических болезней, некоторые женщины обращаются к молитам от бесплодия. Главные традиции этого праздника В строящихся церквях к празднику приурочивают поднятие крестов. В праздник также принято держать пост, отказываясь от еды животного происхождения. В этот день готовили капусту на зиму, а также готовили блюда с капустой. Что нельзя делать в этот день На Воздвижении запрещается ругаться с близкими, материться, совершать поступки со злым умыслом. Запрещается тяжелый физический труд. Особый запрет связан с сезоном подготовки змей к спячке. В этот день нельзя гулять в лесу. Ранее мы писали просветительские праздники, которые нас ждут в октябре 2022 года. Также читайте, какая будет погода в Украине зимой 2022 года.