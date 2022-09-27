ВСУ уничтожили вражескую баржу и четыре склада с боеприпасами в Херсонской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". Огневой контроль проведен и по позициям противовоздушной обороны, и попыткам оккупантов восстановить пропускную способность моста в Новой Каховке. Потери врага: 77 россиян; шесть танков; пять гаубиц, в том числе самоходная "Мста-С", три зенитных пушечно-ракетных комплекса "Панцирь-С1"; 14 единиц автобронетехники. Также в Баштанском районе Николаевщины уничтожен вражеский беспилотник "Орлан-10". В общей сложности наша авиация нанесла 10 ударов по врагу, а ракетно-артиллерийские подразделения отработали 250 огневых задач. Корабельная группировка вражеского флота без изменения состава, района плавания и угроз: 4 ракетоносителя, 1 из которых подводный, держат наготове 28 "Калибров". Напомним, за сутки зенитно-ракетные войска Воздушного командования "Юг" уничтожили четыре дрона-камикадзе Shahed-136 над Одесской областью. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.