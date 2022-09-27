Гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября 2022 г. расскажет о знаках Зодиака, в которых в жизни могут случиться внезапные, приятные и не очень, изменения. Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака. Телец Молодой месяц в Тельце пройдет в доме здоровья и работы, поэтому темы медосмотров, работы и коллег будут в топе. Проблемы или смена коллектива в работе. Возможны незапланированные поездки, командировки. Обязательно нужно поберечь себя и свое здоровье, особенно за границей. Рак Молодой месяц пройдет в доме семьи и касается вашей недвижимости. Благоприятное повышение безопасности жилья, перестановок, обновления домашней обстановки. Возможна смена места жительства или переезд в другую квартиру. Актуализируются вопросы наследства, алиментов и финансовых дел с родственниками или партнером. Козерог В Козерогов молодой человек пройдет в доме статуса, карьеры и родственников по маминой линии. Возможны трудности, препятствия, конфликты со старшими и начальством. Возможно, потеря или приобретение статуса, или репутации. Кто будет заботиться о внуках, а кто разведется или потеряет работу. Также уделите внимание матери. Ранее астролог предоставила полный прогноз для всех знаков Зодиака на эту неделю. Кроме того, мы писали, каким знакам Зодиака на роду написано быть миллионерами.