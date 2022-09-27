Космический аппарат NASA DART успешно врезался в астероид "Диморфос" — это первая попытка человечества изменить движение астероида или любого небесного тела и предотвратить потенциальное столкновение метеорита с Землей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. DART, размером не более торгового автомата, врезался в безвредный "Диморфос", размером с футбольный стадион, в 11 млн км от Земли. Отмечается, что хотя удар был очевиден сразу, поскольку радиосигнал DART внезапно прекратился, понадобятся дни или недели, чтобы определить, насколько изменился путь астероида. Миссия стоимостью 325 млн долларов была задумана для того, чтобы определить, способен ли космический аппарат изменить траекторию астероида, сдвинув его с курса настолько, чтобы уберечь планету от опасности.

IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion's DRACO Camera, как манипуляция машиностроительной косметики успешно соединяются с астероидом Диморфос, который является размером футбольного лагеря и занимается не на Земле. pic.twitter.com/7bXipPkjWD — NASA (@NASA) September 26, 2022 Напомним, РБК-Украина писала о том, что недавно ракета New Shepard, принадлежащая компании Blue Origin, взорвалась через минуту после старта. Между тем, NASA в очередной раз откладывает начало миссии Artemis 1. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.