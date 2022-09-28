28 сентября 2022 года почитается память мученика Никиты Гофтского, или в народе – Никиты Гусятника. В этот день есть особые традиции и приметы, в которые верили наши предки. Что можно и нельзя делать сегодня, кого поздравить с именинами – читайте ниже в нашем материале Styler. У кого 28 сентября День ангела Сегодня именины празднуют Валериан, Герасим, Иван, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Мария, Никита и Степан. Обязательно поздравьте людей, которых так зовут. Традиции этого дня, что можно делать В этот день нужно и можно резать гусей. Из них готовят вкусные блюда, заготавливают на зиму. Также с 28 сентября в деревнях начинали стричь овец и собирать репу. Затем корнеплод варили, парили, ели сырым или делали кашу. В день Святого Никиты принято молиться о выздоровлении больных младенцев, а также о здоровье домашней птицы. В этот день было принято дарить своим друзьям или людям, которым хотелось выразить свою привязанность, домашнего гуся. Считается, что охота в этот день будет особенно удачной и если охотнику посчастливится подстрелить дикого гуся, то его промыслы будут удачными весь год. Приметы на Никиты Гусь поднял лапу – готовьтесь к стуже. Дождливый день – весна наступит поздно и будет сырой. Утки ныряют в ставку – ближайшие дни будут дождливыми. Если 28 сентября ясно, то на следующий день будет ветрено. Чтобы зубы весь год не болели, в этот день нужно отведать блюдо из репы. День благоприятен для дальних поездок. Что сегодня нельзя делать Не стоит заниматься какими-либо серьезными делами, их следует отложить. Отложите покраску и стрижку волос – это лучше сделать в другой раз. Также запланируйте генеральную уборку на другой день. Нельзя поднимать с земли деньги и монеты – говорят, что можно еще 3 года жить в нищете и избавиться от счастья. Нельзя 28 сентября после заката веселиться и петь. Не стоит занимать деньги 28 сентября. Также избегайте ссор и ругательств дома. Раньше мы писали, что можно и нельзя делать и когда следует отметить праздник Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Также читайте обо всех праздниках и выходных октября 2022 года.