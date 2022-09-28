Группировка "Талибан" подписала предварительное соглашение с Россией о поставках бензина, дизельного топлива, газа и пшеницы в Афганистан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. И.о. министра торговли и промышленности Афганистана Хаджи Нуруддин Азизи заявил, что министерство работает над диверсификацией своих торговых партнеров и что Россия предложила администрации "Талибана" скидку на уровне средних мировых цен на сырьевые товары. Этот шаг – первое известное крупное международное экономическое соглашение, заключенное талибами с момента их возвращения к власти более года назад, может помочь ослабить изоляцию исламистского движения, которая фактически отрезала его от мировой банковской системы. Ни одна страна официально не признает группировку, которая в течение 20 лет вела повстанческую борьбу против западных сил и их местных афганских союзников, прежде чем захватила Кабул после вывода американских войск. Азизи сказал, что соглашение предусматривает поставки в Россию около одного миллиона тонн бензина, одного миллиона тонн дизельного топлива, 500 тысяч тонн сжиженного нефтяного газа (СНГ) и двух миллионов тонн пшеницы ежегодно. Напомним, 15 августа 2021 талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. 31 августа США объявили о завершении вывода своих войск из Афганистана. Президент США Джо Байден решил не продолжать операцию по эвакуации людей исходя из рекомендаций американских военных. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.