Погода в Украине сегодня, 28 сентября, будет влажной. Ожидается туман почти по всей территории, временами будут идти дожди, а кое-где с грозой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в Украине облачно, временами дождь, а в южной части местами гроза. Лишь в Житомирской, Киевской и Черниговской областях ночью без существенных осадков. Ночью и утром в Украине кроме юго-востока прогнозируют туман. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +9+12 градусов, днем +15+17; на западе ночью +7+11, а днем +13+17 градусов; в восточных областях ночью +11+13 градусов, днем +18+21; на юге страны ночью +13+16, а днем +21+25 градусов; в центральных областях ночью +8+13 градусов, днем +15+20. Погода в Киеве Днем в столице будет облачно, ночью и утром без существенных осадков, ожидается туман, а днем временами дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +9+11 градусов, а днем +15+17. Напомним, недавно в Укргидрометцентре сообщили о том, какой будет погода в октябре. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.