США готовят новый пакет вооружений на сумму 1,1 млрд долларов, о котором будет объявлено в ближайшее время, заявили официальные лица в Вашингтоне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Новый пакет военной помощи будет одним из ответов на российские "референдумы" в Украине. Официальные лица заявили на условиях анонимности, что о пакете будет объявлено в ближайшие дни, отмечает агентство. Пакет будет включать пусковые установки HIMARS, сопутствующие боеприпасы, различные типы противодействия дронам и радиолокационные системы, а также запасные части, обучение и техническую поддержку, сообщил источник, информированный о плане. Напомним, Соединенные Штаты предварительно согласовали выделение Украине нового пакета финансовой помощи в размере 12 млрд долларов. Ранее стало известно, что США предоставит Украине дополнительные 457,5 млн. долларов. Денежные средства пойдут на укрепление гражданской безопасности и потенциала наших правоохранительных органов. Также РБК-Украина писала о том, что США предоставили Украине грант в размере 1,5 млрд долларов. В то же время, это последний транш грантовых средств из 4,5 млрд долларов, которые Вашингтон предоставлял через Целевой фонд Всемирного банка. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.