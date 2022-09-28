В Украине перед началом отопительного сезона в условиях полномасштабной войны и непрерывных российских обстрелов жители территорий, пострадавших от боевых действий, смогут бесплатно получить дрова, чтобы иметь возможность обогреть жилье в осенне-зимний период. Об этом передали в пресс-службе министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Такое решение о возможном альтернативном виде отопления при проблемах с централизованным теплоснабжением уже было одобрено правительством. Отмечается, что расходы по закупке и доставке древесины областные военные администрации компенсируют из-за перераспределения субвенции из госбюджета. "Перезимуем вместе! На территориях, прилегающих к зонам проведения боевых действий, власти обеспечат жителей безвозмездной древесиной, чтобы каждая семья имела возможность согреть дом в течение осенне-зимнего периода", — говорится в сообщении. Кого обеспечат бесплатной древесиной В министерстве сообщили, что ОВА получат возможность на период отопительного сезона обеспечить древесиной жителей территорий, прилегающих к зоне проведения военных (боевых) действий в следующих областях: Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской, Черниговской. Так, жителям таких территорий следует обращаться с запросом о древесине в областные военные администрации. В Минреинтеграции добавили, что реализация проекта будет осуществляться в пределах расходов, предусмотренных министерством, в размере 562,5 миллиона гривен. Ранее сообщалось, что в Украине упростили закупку дров перед отопительным сезоном. Напомним, перед этим премьер Денис Шмигаль заявил, что Украина готова к отопительному сезону 2022/2023 годов, но главным риском являются террористические акты России на энергетические объекты.