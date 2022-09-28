Вооруженные силы Украины на Южном направлении уничтожили 58 захватчиков и около 80 единиц вражеской техники Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". Украинская авиация нанесла врагу 5 ударов. А подразделение противовоздушной обороны уничтожили беспилотный разведчик типа "Орлан-10" в Херсонском районе, а затем в Баштанском районе Николаевщины сбили вражеский штурмовик Су-25. Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 250 огневых задач, поразив, в частности, контрольно-наблюдательный пункт и склад с боеприпасами в Бериславском районе Херсонщины. Подтвержденные потери врага составляют: 58 захватчиков, танк и 77 единиц автомобильной техники. Корабельная группировка врага в Черном море уменьшена вдвое. На маневрировании оставлено 6 единиц, из которых 3 – надводные ракетоносители. На их борту 24 "Калибра". Напомним, что ранее украинские защитники сбили три дрона-камиказды иранского производства в Николаевской области. Вечером 26 сентября россияне снова атаковали иранскими дронами Одесскую область. Силы ПВО сбили три дрона. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.