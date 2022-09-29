В месте, где произошел взрыв трубопровода "Северный поток", образовалась воронка бурлящей воды диаметром 700 метров. Она указывает на экологическую катастрофу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg. "Это самый заметный из трех крупных утечек газа из трубопроводов, соединяющих Россию с Европой", — указывает агентство. Согласно оценкам ситуации от Германии, в результате выбросов в атмосферу попало около 300 тысяч тонн метана. Этот парниковый газ является одним из самых мощных. "Это количество газа будет иметь примерно такое же влияние на климат в течение 20-летнего периода, как и ежегодные выбросы 5,48 млн автомобилей в США", — отмечается в материале. Напомним, 27 сентября стало известно о трех истоках газа на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". В США заявили, что не причастны к этим инцидентам. В свою очередь в Европе подозревают, что разрывы газопроводов в Балтийском море произошли не без участия России. Детальнее — читайте в материале РБК-Украина.