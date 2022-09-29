Российские оккупанты 27 сентября отправили из Севастополя в Херсонскую область две тысячи человек, мобилизованных в Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. "Военные комиссары на временно оккупированной территории Крыма получили распоряжение о первоочередности призыва в ряды российских оккупационных войск крымских татар, с направлением их в боевые части, выполняющие задачи в районах наиболее интенсивного ведения боевых действий", — отметили в Генштабе. Украинские военные информируют, что в течение 26 сентября только в Сакском районе мобилизован 21 крымский татарин. РФ комплектует подразделения заключенными Кремль также продолжает принимать меры по восполнению потерь в живой силе, в частности, комплектовать свои подразделения за счет заключенных. По имеющейся информации Генерального штаба ВСУ, в учебный центр на территории Ростовской области прибыло около 400 человек указанной категории. Их подготовка продлится до 30 сентября. Кроме того, враг направляет в районы ведения боевых действий только отмобилизованный, низкоквалифицированный личный состав. "Да, 26 сентября в Лиман Донецкой области выбыли 7 единиц танков, 2 из которых попали в ДТП во время следования. Надлежащей огневой подготовки с применением штатного вооружения танков сформированные экипажи тоже не прошли", — добавили наши воины. Напомним, в ISW заявили, что Кремль продолжает присылать только что мобилизованные для усиления остатков разных подразделений армии РФ, в том числе самых элитных, которые были разгромлены в Украине. К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте полностью ясна. По его словам, если россияне хотят жить, то им лучше убегать с поля боя. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.