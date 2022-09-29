В церковном мире сегодня отмечают День Ефимии, Ефимии Всехвальной. Обо всех традициях и запретах этого праздника читайте в материале Styler. Ефимия происходила из христианской семьи. Во время преследований христиан правитель их города ненавидел и изгонял христиан, и когда община отказалась прийти на праздник Марса и проводила свою службу – он судил всех христиан, а молодую Ефимию оставил и попытался соблазнить ее. Однако девушка отказала правителю, и ее подверглись издевательствам. Но она осталась невредимой благодаря молитвам. Ефимию бросали в огонь, отправляли к диким зверям, но она продолжала громко молиться. И вдруг раздался голос, призвавший мученицу, и спас ее, отправив к Богу. После чего земля дрогнула, разрушила храмы язычников и все неверные Христовы убегали. Родители забрали тело и похоронили, а последний день ее мучений и считается Днем Ефимии Всехвальной. В народе сегодня рассматривали кость курицы или утки и определяли, какой будет зима: если кость толстая и на ней много жира, то зима будет холодной. Продолжали стричь овец. Сегодня также шли в баню: говорили, что попарившийся в бане 29 сентября не будет болеть весь год. Женщины на зиму заготавливали капусту. Главные приметы этого дня. Если 29 сентября плюсовая температура за окном, то холод наступит нескоро. Крюки в стае собрались – это к ясной погоде. Листья на деревьях пожелтели, но не падают – значит, осень будет длинной. Что нельзя делать в этот день Сегодня нельзя в бане брать чужой веник, иначе можно заболеть, забрав на себя чужие болезни. Также нельзя целоваться – это до разлуки, а также заводить новые дела. День Ангела празднуют Виктор, Ефим, Иосиф, Киприан, Людмила, Прокопий и Ренат. Ранее мы писали просветительские праздники, которые нас ждут в октябре 2022 года. Также читайте, какая будет погода в Украине зимой 2022 года.