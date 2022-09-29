Российские оккупанты в ночь на 29 сентября нанесли ракетный удар по Днепру. Враг попал в жилые кварталы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВВ Валентина Резниченко. "Пока известно о трех погибших, среди них один ребенок. Еще пятеро ранены, в том числе 12-летняя девочка. Ее достали из разбитого дома, где она просто спала, когда туда прилетела российская ракета", — отметил чиновник. По словам Резниченко, также полностью разрушены несколько частных домов. Спасатели продолжают разбирать завалы – ищут людей. Есть вероятность, что там еще могут быть дети. "В городе повреждены более 60 частных домов и несколько многоэтажных. Изуродованный рынок, автобусы, автомобили и линии электропередач", — добавил глава ОВА. Напомним, ночью 29 сентября взрывы были слышны и в Запорожье, в городе объявляли воздушную тревогу. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.