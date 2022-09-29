Погода в Украине сегодня будет теплее предыдущих дней, местами ожидается до +27. При этом местами пройдут дожди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня ночью ожидаются дожди в северо-восточных областях и на последнем западе страны, а днем в большинстве районов Правобережья небольшие дожди. При этом в Закарпатье прогнозируют умеренный дождь, а днем местами значительный и с грозой. На остальной территории без существенных осадков. Также в южных, центральных и восточных областях ночью и утром будет туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +10+13 градусов, днем +19+22; на западе ночью +9+12, а днем +17+22 градуса; в восточных областях ночью +11+15 градусов, днем +19+22; на юге страны ночью +14+17, а днем +23+27 градусов; в центральных областях ночью +10+13 градусов, днем +21+23. Погода в Киеве Сегодня в столице переменная облачность. В Киевской области ночью без осадков, а днем местами небольшой дождь. В Киеве ночью возможен дождь, а днем осадков не прогнозируют. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12+14 градусов, а днем +19+21. Напомним, что на сегодняшний день ГСЧС предупредило украинцев о тумане и ухудшении видимости в некоторых областях. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.