Apple является крупнейшей компанией, разрабатывающей и продающей телефоны по всему миру. Однако такое устройство категорически запрещено держать в кармане штанов. Об этом пишет SantePlus. По словам производителя, iPhone всегда должен находиться в 10 миллиметрах от тела пользователя. Итак, если ваше устройство в кармане джинсов, то оно слишком близко. Все телефоны должны пройти проверку, чтобы убедиться, что излучают удельный уровень поглощения радиочастотной энергии до 1,6 Вт. Это предотвратит тепловое повреждение, создаваемое радиоволнами. Какая опасность Проблемы со спиной Некоторые любят носить телефон в заднем кармане, и это небезопасно не только для здоровья. Его следует оттуда убрать хотя бы потому, что так воры смогут незаметно вытащить его. Также те, кто так носит телефон, часто обращаются к врачам с болью в спине и ногах. Это связано с тем, что излучение от смартфона негативно влияет на седалищный нерв. Кроме того, современные смартфоны достаточно велики и тяжелы. Они достаточно сильно нагружают мышцы. Опасность для мужчин Врачи давно бьют тревогу и категорически запрещают мужчинам носить телефон в кармане брюк. Это отрицательно влияет на половое здоровье: страдает репродуктивная система. Опасность для женщин Некоторые женщины носят телефон в нагрудном кармане. Так может увеличиться риск онкологического заболевания Ранее мы сообщали, как быстро зарядить мобильный телефон с помощью секретной функции на всех устройствах. Также мы писали, почему важно чистить наушники и как это правильно делать.