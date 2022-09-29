Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 320 защитников Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства. "Отмечены 71 боец Национальной гвардии, 21 работник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 52 пограничника. За храбрые и результативные действия при освобождении от оккупации районов Харьковской области отмечены 320 участников боевых действий", — сказал украинский лидер. Соответствующие указы о награждении наших военных Зеленский подписал вечером в среду, 28 сентября. К слову, с самого начала полномасштабного вторжения РФ почти 30 тысяч украинских воинов были удостоены государственных наград. Напомним, 28 сентября президент подчеркнул, что Украина должна вернуть свои все свои территории, временно оккупированные врагом. Только после этого можно будет говорить об окончании войны. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.