Уэльс сыграет с Англией в заключительном матче группы B в Катаре 29 ноября на стадион Ахмед бин Али. Фаворитом встречи букмекерская контора Parimatch считает сборную Англии. На матч Уэльс — Англия ставки следующие: на победу Англии коэффициент — 1,60, на триумф Уэльса 5,70, ничью — 4,00.

Это подчеркивает воспринимаемый классовый разрыв между двумя командами. Коэффициенты ставок можно использовать в качестве ориентира, чтобы определить, кто является фаворитом матча между Англией и Уэльсом. У кого больше всего шансов на выход в финал? Узнайте в нашем материале о ЧМ-2022, чтобы узнать больше о фаворитах турнира.

Хотя Уэльс был постоянным соперником Англии на протяжении всей истории, это будет первая встреча на этом этапе чемпионата мира, поскольку «Красные драконы» ранее выходили в финал только в 1958 году. Тогда Бразилия нокаутировала Уэльс в четвертьфинале.

Уэльс был одной из последних команд, подтвердивших свое место в Катаре после того, как дождался июня, чтобы сыграть свою последнюю игру плей-офф с Украиной, чтобы закрепить свое место после предыдущей победы над Австрией в марте.

Потребовался автогол Андрея Ярмоленко, от штрафного удара талисмана Уэльса — Гарета Бэйла, чтобы урегулировать игру в Кардиффе и вызвать радостные празднования в столице Уэльса, когда они впервые за 64 года вернулись в финал Кубка мира.

Последняя игра Англии с командой Пейджа состоялась в октябре 2020 года, когда страны встретились на «Уэмбли» в рамках международного турнира, поскольку футбол возобновился после пандемии COVID-19. Голы Дэнни Ингса, Доминика Калверта-Левина и Конора Коуди обеспечили победу «Трех львов» со счетом 3:0.

В последний раз Англия встречалась с Уэльсом в финале крупного турнира ЕВРО-2016, когда они встречались на групповом этапе этого турнира во Франции. Бэйл вывел Уэльс вперед в первом тайме, прежде чем удары Джейми Варди и Дэниела Старриджа после перерыва изменили игру в пользу Англии.

Тем не менее, именно Уэльс смеялся последним в том году, поскольку команда Роя Ходжсона потерпела поражение от Исландии в своем первом плей-офф, в то время как Уэльс, под опекой Криса Коулмана, вышел в полуфинал, где проиграл со счетом 2: 0 Португалии.

Это будет важный матч в группе B, и этот матч вполне может решить, кто пройдет в следующий раунд и в каком порядке. Англия будет фаворитом, но стоит ожидать, что эти шансы значительно сократятся к моменту начала матча.