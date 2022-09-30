30 сентября погода в Украине будет влажной в некоторых регионах. Также местами ожидаются грозы и туман. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня часть нашей страны покроют мелкие дожди. Днем будет сухо в большинстве северных, Винницкой, Одесской и Николаевской областях. Ночью без осадков в восточных областях и в Приазовье. Кроме того, кое-где прогнозируются грозы, а на западе местами туман. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/с. На остальной территории будет сухая погода, но облачная с прояснениями. Температура воздуха будет составлять в среднем ночью +8+13 градусов, а днем +18+23 градуса. На крайнем западе Украины до +19, а в южной части ночью столбики термометров покажут до +17, днем до +27 градусов. Погода в Киеве В столице и Киевской области сегодня ночью прогнозируются дожди, днем – сухо. Ветер юго-западный до 10 м/с. Ночью температура будет +11+13 градусов. Днем воздух прогреется до +20 градусов. Напомним, недавно в Укргидрометцентре сообщили о том, какой будет погода в октябре. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.