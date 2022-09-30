Гороскоп на осень 2022 расскажет, кто из знаков Зодиака сможет погасить все долги и улучшить финансовое положение в ближайшие месяцы. Как только отступит ретроградный Меркурий в начале октября, появится равновесие по денежным вопросам, и ситуация начнет быстро улучшаться. Кто из знаков Зодиака сможет навести порядок по финансовым делам до конца 2022 года, рассказали в SantePlus. Овен Овны очень импульсивны и им тяжело управлять своими деньгами. Это часто приводит к тому, что они хотят побаловать себя и близких вне бюджета. Если денег не хватит, то они берут ссуду или кредиты. А потом отдают, и этот круг не заканчивается практически всю жизнь. Но у многих Овнов в конце этого года появится шанс решить проблему с финансами и научиться лучше управлять деньгами. И в этом им поможет Юпитер. Близнецы У близнецов всегда много стратегий и идей, где взять дополнительные средства на удовлетворение своих желаний. Они склонны к долгам и не хотят учиться управлять своими финансами благоразумно. Конец 2022 года станет удачным периодом для Близнецов, поскольку они смогут найти баланс в денежной сфере и при этом не отказаться от любимых привычек. Скорпион В этом году Скорпионам пришлось потратить суммы гораздо больше, чем они рассчитывали. А еще и отдых влетел в копеечку. Но до конца 2022 года Скорпионы смогут получить сумму, позволяющую погасить абсолютно все долги. Остается только правильно распорядиться своими средствами. Кстати, раньше мы писали о том, кому из знаков Зодиака октябрь принесет изменения в жизни. А еще рассказывали о том, кто из знаков Зодиака в ближайшее время переживет разрыв отношений.