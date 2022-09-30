Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что пока рано делать предположения о том, кто может стоять за повреждением "Северного потока". Следует дождаться результатов расследования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. "Откровенно говоря, пока не будет проведено полное расследование, никто не сможет точно определить, что произошло", — отметил глава Пентагона. Остин подчеркнул, что пока не будет предоставлена дополнительная информация или не будет проведен дальнейший анализ, предположений о том, кто мог быть ответственным за произошедшее, делать не стоит. К слову, в Минобороны США предложили Дании помощь в расследовании взрывов на "Северных потоках". Напомним, 27 сентября стало известно о трех истоках газа на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". В США заявили, что не причастны к этим инцидентам. В свою очередь в Европе подозревают, что разрывы газопроводов в Балтийском море произошли не без участия России. Детальнее — читайте в материале РБК-Украина.