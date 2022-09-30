В Черном море ныне находится 3 российских корабля-носителя "Калибров". оккупанты могут атаковать Украину 24 крылатыми ракетами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". Военные отметили, что группировка вражеского флота из 13 судов маневрирует, прижимаясь к южному побережью Крыма. "Наготовые россияне держат 3 надводных ракетоносителя, а значит и 24 "Калибра", — указали в ОК "Юг". Наши воины призывали граждан правильно реагировать на сигналы воздушных тревог, а также сохранять мудрость, взвешенность и спокойствие. Напомним, ВСУ дважды атаковали колонну военной техники россиян в Новой Каховке. К слову, украинские системы ПВО вечером 29 сентября сбили 5 дронов-камикадзе, которыми враг атаковал Одесскую и Николаевскую области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.