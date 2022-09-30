ВСУ к концу дня 29 сентября, вероятно, завершили оцепление российской группировки в районе Лимана. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). "Украинские войска прорвали оборону РФ в районе Ставок (в 10 км севернее Лимана) и перерезали дорогу Торское-Дробышево, которая является последним путем поставки и выезда для россиян, удерживающих линию к западу от Лимана", — отметили аналитики. В ISW указали, что подразделения БАРС-13 и 752-го мотострелкового полка 20-й общевойсковой армии, державшие оборону в районе Дробышево и Лимане, оказались в "чрезвычайно сложной" ситуации. Специалисты проинформировали, что ВСУ атакуют Лиман по трем направлениям и уже перерезали доступ кафиров к критической дороге Сватово-Лиман, которая является основной наземной линией связи (GLOC), поддерживающей группировку врага в самом Лимане. "Украинские войска смогут взять Лиман", – убеждены в Институте изучения войны. Украинское контрнаступление вдоль реки Оскол Вооруженные силы Украины 29 сентября также продлили контрнаступательные операции вдоль реки Оскол на северо-востоке Харьковской области и пытались прорвать российскую оборону у границы Харьковской и Луганской областей. Согласно данным Генштаба ВСУ, во время активного ведения боевых действий наши защитники наносят врагу значительные потери: российская 4-я танковая дивизия 1-й гвардейской танковой армии на протяжении последних недель понесла значительные потери в Купянске, расположенном у реки Оскол (граница Харьковско-Луганской области). На предварительных этапах контрнаступления украинских войск в Харьковской области 4-я танковая дивизия РФ потеряла почти целый полк передовых танков Т-80. Напомним, ВСУ дважды атаковали колонну военной техники россиян в Новой Каховке. К слову, украинские системы ПВО вечером 29 сентября сбили 5 дронов-камикадзе, которыми враг атаковал Одесскую и Николаевскую области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.