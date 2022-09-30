В русском Белгороде в ночь на 30 сентября были слышны мощные звуки взрывов. В городе сработала система ПВО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости. "В Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработало ПВО", — отмечают кремлевские пропагандисты. В то же время, в местных российских Telegram-каналах пишут, что жители слышали мощные звуки взрывов. В квартирах задрожали окна, а у машин на улице включилась сигнализация. Кроме того, в некоторых районах на землю упали обломки. На видео присутствует ненормативная лексика. Напомним, в российском городе Курск вечером 24 сентября раздались взрывы. Звуки были слышны в районе аэропорта. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.